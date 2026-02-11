Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Ученые: лесные олени светятся сами и заставляют светиться всё вокруг себя (фото)

Олег

Фото: Grok

Свежее исследование выявило необычное поведение оленей в дикой природе, которое до сих пор оставалось незамеченным людьми. О нем пишет New Atlas. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, зацепкой в исследовании поведения оленей стала тема передачи информации между особями. В отличие от львов, они не общаются громкими звуками, однако кое-что всё-таки передают. Оказалось, что они метят места своего пребывания царапинами и потертостями на деревьях и других окружающих предметах — ученые назвали это «указателями». Но самое удивительное даже не это. 

«Указатели» оленей светятся под ультрафиолетом. Процесс описан как фотолюминесценция — когда органический объект поглощает свет с короткой длиной волны и переизлучает его с большей длиной волны. Ученые обследовали участок леса и обнаружили на нем 109 следов от потертостей рогов, 37 царапин и 20 пятен мочи. Все эти метки светились под ультрафиолетом; то есть олени не просто светятся сами, но и заставляют светиться оставленные «указатели». В частности, светиться умеют выделения из железы на копытах. 


Фото: Daniel DeRose-Broeckert / New Atlas

Зачем? Всё просто: другие олени могут видеть фотолюминесценцию друг друга. Их глаза чувствительны к синим волнам и ультрафиолетовому излучению и позволяют увидеть волны, излучаемые светом в диапазоне 450-460 нм и 537 нм. Свои «указатели» олени оставляют и, похоже, считывают, как городскую газету — они определяют, кто тут живет, куда ходил, что делал и так далее. 
1
Источник:
New Atlas
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Праздник к нам приходит! Посмотрите, какой ролик Apple сняла на iPhone 17 Pro Max
Мошенники принялись красть деньги с помощью кошек и собак
В Google Фото появилась скрытая волшебная кнопка. Вот как ее найти и включить

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии