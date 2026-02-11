Ученые: лесные олени светятся сами и заставляют светиться всё вокруг себя (фото)



Фото: Grok



Свежее исследование выявило необычное поведение оленей в дикой природе, которое до сих пор оставалось незамеченным людьми. О нем пишет New Atlas. Свежее исследование выявило необычное поведение оленей в дикой природе, которое до сих пор оставалось незамеченным людьми. О нем пишет New Atlas. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, зацепкой в исследовании поведения оленей стала тема передачи информации между особями. В отличие от львов, они не общаются громкими звуками, однако кое-что всё-таки передают. Оказалось, что они метят места своего пребывания царапинами и потертостями на деревьях и других окружающих предметах — ученые назвали это «указателями». Но самое удивительное даже не это.«Указатели» оленей светятся под ультрафиолетом. Процесс описан как фотолюминесценция — когда органический объект поглощает свет с короткой длиной волны и переизлучает его с большей длиной волны. Ученые обследовали участок леса и обнаружили на нем 109 следов от потертостей рогов, 37 царапин и 20 пятен мочи. Все эти метки светились под ультрафиолетом; то есть олени не просто светятся сами, но и заставляют светиться оставленные «указатели». В частности, светиться умеют выделения из железы на копытах.Зачем? Всё просто: другие олени могут видеть фотолюминесценцию друг друга. Их глаза чувствительны к синим волнам и ультрафиолетовому излучению и позволяют увидеть волны, излучаемые светом в диапазоне 450-460 нм и 537 нм. Свои «указатели» олени оставляют и, похоже, считывают, как городскую газету — они определяют, кто тут живет, куда ходил, что делал и так далее.