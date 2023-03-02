Ученые разрабатывают печать органов внутри тела человека
Артем Фунтиков —
Роботизированная рука сможет проникать внутрь человека и использовать биочернила из живых клеток в качестве материала для печати. Ученые рассчитывают, что разработка поможет не только совершать операции, не повреждая наружные ткани, но и проводить диагностические исследования внутренних органов.
Устройство, названное F3DB, разработали инженеры из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Главное преимущество робота — отсутствие внешнего хирургического вмешательства. К слову, современные методы с использованием печати органов на 3D-принтере — это всегда риск — модели, созданные вне тела, могут не подойти пациенту или быть отторгнуты после операции.
Роботизированная рука может выстраивать биоматериалы прямо поверх органов, практически не повреждая здоровые ткани пациента. Причем возможность отторжения ткани минимальна — устройство может печатать на больших площадях, например, поверхность желудка, сердца или мочевого пузыря, что невозможно сделать другими методами.
Изобретение уже тестировали на плоских и изогнутых поверхностях, а также внутри искусственной толстой кишки и на поверхности почки свиньи. Результаты показали, что большинство клеток остались живыми. Команда также сообщает, что робота можно использовать, как обычный эндоскоп, очищая органы при помощи водяных струй или доставляя в них лекарства. Инженеры надеются, что их устройство поступит в больницы через 5-7 лет.
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