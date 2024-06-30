Ученые: нельзя давать детям смартфон для успокоения, потому что они должны страдать

Олег

Фото: Unsplash


В сети опубликовали результаты научного исследования на тему вреда смартфонов для маленьких детей. Оказывается, успокаивать ребенка мультиком или игрой на гаджете может быть критически вредно.

В своем исследовании ученые назвали смартфон «цифровой соской», подразумевая детскую «пустышку», которую раньше принято было давать плачущему младенцу. Оказывается, подход «смартфон в обмен на молчание» действует на нервную систему детей крайне негативно и лишает их полезнейшего опыта.

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Исследователи обращают внимание на тот факт, что в первые несколько лет жизни дети активно учаться саморегуляции — проще говоря, правильной реакции на самые разные ситуации и эмоции. Ввиду этого негативные эмоции ребенку тоже совершенно необходимо проживать; «затыкая» дитя смартфоном, родители просто лишают их незаменимого во взрослой жизни навыка «правильно страдать».

Если ребенок будет проживать негативные эмоции, то со временем научится включать преднамеренную реакцию вместо автоматической — то есть, не плакать и верещать, а попытаться сохранить спокойствие. Однако врученный при первом же писке смартфон просто не позволит им этому научиться. Во взрослой жизни это приводит к проблемам с управлением гневом: человек испытывает огорчение и злость, но не научился (и главное — не желает) их сдерживать.

Вместо «цифровой соски» или попытки уберечь ребенка от любого негатива ученые советуют проживать отрицательные эмоции вместе с ним, проговаривать их и рассказывать, как правильно себя вести. 

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Источник:
medicalexpress
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