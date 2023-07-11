Ученые обнаружили зеркальную планету с металлическими облаками и дождем из титана

Планету назвали LTT9779b. Ее размеры сравнимы с планетой Нептун, а год на ней пролетает всего за 19 часов.Горящий мир, вблизи от звезды, с тяжелыми облаками из металлов, плавающими в воздухе, и падающими каплями титана. Так описывает открытие Джеймс Дженкинс, астроном из Университета Диего Порталеса, который работал над исследованием новой планеты. Уникальность экзопланеты (планета за пределами Солнечной системы) заключается в ее возможности отражать 80% звездного света. Для сравнения, Земля отражает солнечные излучения всего на 30%. Это делает LTT9779b самым большим «зеркалом» во Вселенной на данный момент.Кроме того на поверхности LTT9779b очень жарко — температура дневной стороны примерно 2000°. Огромное зеркало размером с планету Нептун, вращается вокруг своей звезды всего за 19 часов, в то время как Земля делает оборот вокруг Солнца каждые 365 дней.Подробности уникального открытия стали известны в ходе космической программы CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite), цель которой изучение других солнечных систем и звезд расположенных рядом с ними. Заглянуть в далекие уголки космоса позволяет высокотехнологичный телескоп. С его помощью исследователи отслеживают, когда объекты курсируют мимо исследуемых звезд, временно затемняя поверхность. Это позволяет анализировать изменение освещения и определять размер, плотность и другие характеристики экзопланет.