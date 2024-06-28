Ученые обтянули робота человеческой кожей и теперь он кринжово улыбается. Не смотрите на ночь

В сети появилась видеозапись, демонстрирующая «обшивку» для робота из натуральной человеческой кожи. Об этом написали в Ars Technica.Согласно источнику, изобретение принадлежит объединенной команде ученых из Токийского университета, Гарвардского университета и Международного исследовательского центра нейроинтеллекта. Биоинженеры создали и представили технику создания роботизированной кожи, которая похожа на настоящую. А самое главное — она создана из реальных человеческих клеток.В качестве демонстрации ученые сделали небольшое роботизированное «лицо» с жутковатыми глазами и обтянули его такой кожей. Бот «улыбается» с помощью простейшего ручного привода, но большего и не требуется; стенд демонстрирует реалистичность и эластичность материала.Члены команды заявляют, что их изобретение потенциально сможет самовосстанавливаться, поскольку клетки кожи являются живыми. В будущем таким материалом можно будет обтягивать гуманоидов, чтобы они не вызывали отторжения своим механическим видом.