Ученые придумали, как пресечь непотребное использование «Локатора» в iOS

Фото: Apple



Американские исследователи кибербезопасности нашли способ улучшить систему «Локатора» от Apple. Об этом пишет Ars Technica.



Как известно, главной проблемой Apple AirTag стало использование его для слежки за людьми. Сталкер подбрасывает жертве свой маячок, после чего следит за его перемещением при помощи сети «Локатора». Apple несколько раз вносила изменения в работу этой системы, но баланс между приватностью и защитой от слежки пока не найден. Нередко iPhone считает слежкой то, что ею не является, и почём зря пугает своего владельца.







Ученые из двух университетов США предложили совместное решение этой проблемы. Они придумали специальную систему, которая сможет распознавать слежку с использованием AirTag, при этом не раскрывая личности владельца метки раньше времени и не поднимая лишний шум. Система базируется на последнем апдейте от Apple, после которого «яблочные» устройства начали периодически менять свой идентификатор в сети «Локатора».



Эксперты предлагают хитроумную схему, при которой смартфон должен собрать сразу несколько «частей пазла», чтобы рассекретить AirTag (или другое устройство для слежки). Частями пазла являются его идентификаторы: когда они сменятся определенное число раз, метка будет раскрыта и смартфон пришлет предупреждение.



Университет направил свое предложение Apple, но компания пока не ответила.