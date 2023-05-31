Ученые придумали материал, который заменит нам кондиционеры

Ученые создали пленку, которая охлаждается на жаре. Об этом написали в Ars Technica.Согласно источнику, ученые из Кембриджского университета разработали пленку на растительной основе — биоцеллюлозу — которая имеет совершенно новые свойства. Пленка умеет охлаждаться под прямыми солнечными лучами, и для этого ей не требуется никакого дополнительного питания.Технически процесс назвали «пассивным дневным радиационным охлаждением». Поверхность пленки отражает тепло, которое не поглощается воздухом или атмосферой, и в результате становится на несколько градусов холоднее окружающей среды. Ученые основывались на физическом процессе теплообмена объектов с разной температурой.Главная «изюминка» изобретения — это его окраска. В быту люди уже давно научились использовать белый цвет для тех поверхностей, которые хотелось бы защитить от перегрева, ведь белый цвет отражает лучи. Однако пигмент, содержащийся в краске, всё равно поглощает свет с определенной длиной волны, в результате чего поверхность нагревается. Новая биоцеллюлоза тоже окрашивается в белый, но не красителем, а нанокристаллами, так что поверхность совершенно не поглощает свет и тепло. Модернизированные версии имеют переливающуюся окраску.Инновационная пленка в перспективе может использоваться для покрытия автомобилей и жилых домов для их охлаждения вместо кондиционеров, выделяющих парниковые газы.