Ученые придумали материал, который заменит нам кондиционеры

Олег

Ученые создали пленку, которая охлаждается на жаре. Об этом написали в Ars Technica.

Согласно источнику, ученые из Кембриджского университета разработали пленку на растительной основе — биоцеллюлозу — которая имеет совершенно новые свойства. Пленка умеет охлаждаться под прямыми солнечными лучами, и для этого ей не требуется никакого дополнительного питания. 

Целлюлоза

Технически процесс назвали «пассивным дневным радиационным охлаждением». Поверхность пленки отражает тепло, которое не поглощается воздухом или атмосферой, и в результате становится на несколько градусов холоднее окружающей среды. Ученые основывались на физическом процессе теплообмена объектов с разной температурой.

Главная «изюминка» изобретения — это его окраска. В быту люди уже давно научились использовать белый цвет для тех поверхностей, которые хотелось бы защитить от перегрева, ведь белый цвет отражает лучи. Однако пигмент, содержащийся в краске, всё равно поглощает свет с определенной длиной волны, в результате чего поверхность нагревается. Новая биоцеллюлоза тоже окрашивается в белый, но не красителем, а нанокристаллами, так что поверхность совершенно не поглощает свет и тепло. Модернизированные версии имеют переливающуюся окраску.

Инновационная пленка в перспективе может использоваться для покрытия автомобилей и жилых домов для их охлаждения вместо кондиционеров, выделяющих парниковые газы. 

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Источник:
Ars Technica
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Комментарии

tellurian
+5011
tellurian
Вопрос в цене.
Сколько стоить будет?
Сегодня в 10:06
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Tigrolik
+579
Tigrolik
Хорошо, допустим они смогли сделать материал, который отражает почти все ИК-тепло. Но как они сделали, чтоб он сам себя охлаждал ниже температуры окружающей среды? Это ведь самое главное.
42 минуты назад
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