Ученые распечатали копию человеческого сердца на 3D-принтере

Жизненно важный орган создается под конкретного человека и полностью имитирует работу сердечных клапанов. Это позволит кардиохирургам подробно изучать работу сердца и снизить риск при проведении сложных операций.Чтобы создать точную копию сердца, пациент проходит сканирование, на основе которого создается трехмерная модель органа. В качестве основного материала используются эластичные полимеры, которые по своей структуре напоминают сердечную мышцу. Привести реплику в действие помогают присоединенные пневматические рукава, схожие по действию с домашним тонометром. Это заставляет искусственное сердце сжиматься и и возвращаться в исходное состояние. Таким образом, модель может перекачивать жидкость, имитируя кровоток.После тщательных наблюдений врачи могут опробовать различные типы имплантов, которые в настоящее время используются в медицине. Главное преимущество исследования заключается в том, что кардиохирурги смогут заранее подобрать разновидность синтетического клапана для конкретного пациента, с учетом всех особенностей пациента.В ходе исследований ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета использовали медицинское сканирование для 3D-печати моделей аорты и левого желудочка у 15 пациентов с аортальным стенозом. Копии смогли точно повторить поведение кровяного давления испытуемых. Это подтвердилось при сравнении данных до и после операции с применением аналогичных синтетических клапанов.