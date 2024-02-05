Ученые сфотографировали «космический вулкан» — это невероятно красиво!

Олег

ALMA

Обсерватория ALMA. Фото: zientziakaiera

Ученые, изучающие космос, сумели сделать фотографию квазара, который ведет себя как вулкан. Снимок опубликован на Space.com.

Согласно источнику, явление обнаружили в сегменте «молодой Вселенной» с помощью телескопов обсерватории ALMA — она расположена на севере Чили. Квазар, или квазизвездный радиоисточник, извергает молекулярный газ прямо из черной дыры.

Квазар

Ученые давно используют квазары (области в центре активных галактик, в которых черная дыра перегревает окружающую среду и приводит материю в движение) для того, чтобы попробовать заглянуть в прошлое нашей Вселенной. Данный снимок и открытие в целом считается первым в своем роде доказательством того, что активный молекулярный газ способен мешать образованию новых звезд в галактике. 

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Источник:
space.com
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