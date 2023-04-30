Ученые создали деревянный процессор. И он работает!

Ученые создали первый в мире деревянный транзистор. Об этом пишет Tom’s Hardware.Согласно источнику, проектом занимается команда ученых из Великобритании и Норвегии. Недавно они опубликовали свои исследования, описав процесс создания первого в мире транзистора из древесины. Идея состоит в том, чтобы создать более экологичное производство электроники.Транзистор сделан из проводящей древесины. Её получили путем удаления лигнина из дерева с помощью химического растворителя. После этого пустые каналы из-под лигнина были залиты полимерами со смешанной электронно-ионной проводимостью.В результате совместных трудов ученых получился транзистор размером около 3 см, который работает на частоте 1 Гц, то есть передает один сигнал в секунду. Хотя он очень медленный и громоздкий, создателей вдохновляет сам факт появления работающего деревянного транзистора — они считают, что у него огромный потенциал. На текущий момент ничего не мешает собрать из таких транзисторов процессор, правда размеры и вес его будут сопоставимы с пнём.