Ученые создали деревянный процессор. И он работает!

Олег

Транзистор

Фото: Tom's Hardware

Ученые создали первый в мире деревянный транзистор. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Согласно источнику, проектом занимается команда ученых из Великобритании и Норвегии. Недавно они опубликовали свои исследования, описав процесс создания первого в мире транзистора из древесины. Идея состоит в том, чтобы создать более экологичное производство электроники.

Транзистор сделан из проводящей древесины. Её получили путем удаления лигнина из дерева с помощью химического растворителя. После этого пустые каналы из-под лигнина были залиты полимерами со смешанной электронно-ионной проводимостью. 

Фото: Tom's Hardware
Фото: Tom's Hardware

В результате совместных трудов ученых получился транзистор размером около 3 см, который работает на частоте 1 Гц, то есть передает один сигнал в секунду. Хотя он очень медленный и громоздкий, создателей вдохновляет сам факт появления работающего деревянного транзистора — они считают, что у него огромный потенциал. На текущий момент ничего не мешает собрать из таких транзисторов процессор, правда размеры и вес его будут сопоставимы с пнём.

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Источник:
Tom's Hardware
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Комментарии

AleX_another
+724
AleX_another
В заголовке процессор, по тексту транзистор.
30 апреля 2023 в 15:42
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