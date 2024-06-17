Ученые создали съедобного робота с аккумулятором. Он перевернет здравоохранение и гастрономию

Олег

Роботы-печенюхи


Ученые добились успехов в создании роботов из съедобных материалов. Считается, что такие боты смогут упросить многие процедуры и подарить людям новые впечатления от еды. 

Согласно New Atlas, научные работники из Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Италии и других стран объединились, чтобы создать съедобных роботов разного вида и размера. Им уже удалось сконструировать «руки» бота из желатин-глицеринового материала, напоминающего плотный силикон, а также крылья из рисовых лепешек, склееных желатином.

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Для тех же целей создан полностью съедобный аккумулятор — из витамина B2, кверцитина (пигмент из красного лука и капусты), а также активированного угля, водорослей нори и пчелиного воска. Батарея обеспечивает безопасное напряжение 0,65 В и питает робота в течение 10 минут. В текущем году также придуман съедобный датчик деформации — он сконструирован на базе мармеладных мишек Haribo с добавлением натуральных чернил, воды и этанола.

Фото: New Atlas
Примеры съедобных роботов и их комплектующих. Фото: New Atlas

Ученые считают, что съедобные роботы помогут в самых разных областях. Например, в медицине они могут использоваться для безболезненного исследования пищевого тракта, устранения пищевой пробки, доставки лекарств и вакцин, в том числе для животных. Что касается именно гастрономического опыта, то эксперименты показали: люди чувствуют гораздо более яркие вкусовые ощущения от поедания движущегося робота в отличие от неподвижного даже при условии, что оба они сделаны из идентичных материалов. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

tellurian
+1467
tellurian
А камера и другие детали как потом будут выходить? 😅😂
час назад в 15:22
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