Ученые в восторге от Apple Watch: часы «уложили на лопатки» сертифицированное медицинское оборудование

Олег

Apple Watch


Последнее исследование функциональности Apple Watch показало, насколько высокотехнологичны эти часы. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, исследователи Стэнфордского университета провели ряд экспериментов над Apple Watch с целью выяснить, насколько точны показания его биологических датчиков. Ответ очень удивил ученых: в некоторых случаях часы показали себя лучше сертифицированного оборудования.

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Эксперты сделали 145 измерений сердечных показателей у детей и подростков возрастом 13,8-17 лет с помощью Apple Watch. После этого внимательного изучения результатов врачи выявили 41 аритмию. Когда этих детей обследовали на традиционном амбулаторном мониторе сердечного ритма, аппарат не смог обнаружить патологию у 10 из них.

«Эти данные показывают, что потребительские носимые устройства, такие как Apple Watch, могут играть важную роль в диагностике аритмии и наблюдении за ней у детей», — делают вывод ученые Стэнфорда. 

На данный момент функции мониторинга сердца в Apple Watch одобрены FDA для пациентов старше 22 лет. Если взять в расчет описанное исследование, то компания вполне может получить сертификат для своих часов и в области педиатрии. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3305
kardigan
Лобби отрабатывают неплохо-послать на х.. настоящих спецов типа Omron … ну не смешите.
2 часа назад в 16:09
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