Ученые засекли странное радиоизлучение из Млечного Пути

Млечный Путь. Фото: spaceres.kz



Команда ученых из Австралии зафиксировала радиоволны, исходящие из шарового скопления Млечного Пути. Об этом пишет Space.com.



Согласно источнику, сигнал был обнаружен в процессе сканирования кластера 47 Tucanae с помощью телескопа Compact Array в Южном Уэльсе. Шаровые скопления — это очень старые группы звезд, которые разбросаны по нашей галактике Млечный Путь; а скопление 47 Tucanae является вторым по яркости и наблюдается с Земли даже невооруженным глазом. Теперь оказалось, что оно излучает нетипичные радиоволны.









Фото: space.com



В течение 450 часов радиоизмерений команда создала максимально детальное изображение 47 Tucanae и обнаружили источник необычных радиоволн в самом центре скопления. Ученые полагают, что им может быть либо пульсар (быстро вращающаяся нейтронная звезда), либо черная дыра среднего размера. Если верен второй вариант, то открытие будет очень громким, так как до сих пор подобных объектов в скоплениях не находили. В течение 450 часов радиоизмерений команда создала максимально детальное изображение 47 Tucanae и обнаружили источник необычных радиоволн в самом центре скопления. Ученые полагают, что им может быть либо пульсар (быстро вращающаяся нейтронная звезда), либо черная дыра среднего размера. Если верен второй вариант, то открытие будет очень громким, так как до сих пор подобных объектов в скоплениях не находили.