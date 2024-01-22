Ученые засекли странное радиоизлучение из Млечного Пути

Олег

Млечный Путь

Млечный Путь. Фото: spaceres.kz

Команда ученых из Австралии зафиксировала радиоволны, исходящие из шарового скопления Млечного Пути. Об этом пишет Space.com.

Согласно источнику, сигнал был обнаружен в процессе сканирования кластера 47 Tucanae с помощью телескопа Compact Array в Южном Уэльсе. Шаровые скопления — это очень старые группы звезд, которые разбросаны по нашей галактике Млечный Путь; а скопление 47 Tucanae является вторым по яркости и наблюдается с Земли даже невооруженным глазом. Теперь оказалось, что оно излучает нетипичные радиоволны.

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Дыра
Фото: space.com

В течение 450 часов радиоизмерений команда создала максимально детальное изображение 47 Tucanae и обнаружили источник необычных радиоволн в самом центре скопления. Ученые полагают, что им может быть либо пульсар (быстро вращающаяся нейтронная звезда), либо черная дыра среднего размера. Если верен второй вариант, то открытие будет очень громким, так как до сих пор подобных объектов в скоплениях не находили. 

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Источник:
Space.com
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Комментарии

kardigan
+3449
kardigan
И никаких шансов для братьев по разуму? Грустно это всё
Сегодня в 17:16
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st00p1dm0nkey
+4233
st00p1dm0nkey kardigan
Вспомнил анекдот на эту тему ;)

Инопланетяне прилетают на Землю. Вокруг собираются делегации разных стран, религиозные лидеры и расспрашивают пришельцев об их жизни.
Когда очередь доходит до Папы Римского, он спрашивает: "Знаете ли вы о Спасителе и Господе Боге нашем, Иисусе Христе?"
"А, Иисус" — отвечает инопланетянин. "Конечно, мы его знаем. Он навещает нас каждый год, чтобы удостовериться, что мы в порядке".
Удивленный, Папа восклицает: "Каждый год? Да мы уже 2000 лет ждем его второго пришествия!".
Пришелец видит, что священник начинает гневаться, и пытается его успокоить: "Ну, может, ему нравится наш шоколад больше чем ваш".
Папа изумляется: "Шоколад? А это здесь вообще при чем?".
"Да, шоколад. Когда он впервые посетил нашу планету, мы подарили ему здоровую коробку шоколадок. Погодите, а вы что сделали?"
Сегодня в 17:33
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