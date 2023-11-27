Ученый рассказал о последствиях полета астероида Апофис

«По предварительному расчету, астероид все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников»

Космический объект, пролетит рядом с Землей и может уничтожить один из геостационарных спутников.Об этом сообщает старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. По подсчетам ученых астероид Апофис окажется в 32 тыс километрах от Земли к 2029 году. Однако вероятность столкновения минимальна:Как считает Железнов, если Апофис и столкнется со спутником, то максимум с одним. Его потеря не станет критической для Земли.