Ученый рассказал о последствиях полета астероида Апофис

Артем
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Космический объект, пролетит рядом с Землей и может уничтожить один из геостационарных спутников. 

Об этом сообщает старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. По подсчетам ученых астероид Апофис окажется в 32 тыс километрах от Земли к 2029 году. Однако вероятность столкновения минимальна:

«По предварительному расчету, астероид все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников»

Как считает Железнов, если Апофис и столкнется со спутником, то максимум с одним. Его потеря не станет критической для Земли.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5500
Вася Вотафаков
Столкнется всего с одним спутником … Луной 😁
минуту назад
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