«Учёт надоя»: успевайте скачать новое приложение российского банка в App Store

Олег

Учет надоя


«Россельхозбанк» проявил креативность и разместил в App Store заменитель своего онлайн-банкинга с запоминающимся названием «Учет надоя». Клиентам банка лучше поторопиться и скачать его, так как модераторы Apple не дремлют и обычно удаляют такие заменители в течение 1-2 суток.

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Приложение полностью дублирует функциональность оригинального, которое было удалено из App Store в декабре 2022 года из-за санкций США. В прошлом году банк уже выпускал утилиту под названием «Берегу» — сейчас оно тоже удалено. «Россельхозбанк» рекомендует не удалять старые версии, если они у вас установлены, и зачем-то советует отключить автообновления. 

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