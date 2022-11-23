Удивительные технологии с Чемпионата мира по футболу в Катаре





В настоящее время в Катаре проходит Чемпионат мира по футболу 2022 FIFA World Cup, где участвуют команды из разных стран мира (но не России). Высокие технологии используются на этом мероприятии повсеместно. Издание Washington Post рассказало о них.



Мяч







В официальном мяче чемпионата от Adidas встроены специальные датчики движения. Они сообщают о местоположении мяча с частотой 500 раз в секунду, что позволяет очень точно определить, кто ударил по мячу, был ли забит гол, и вышел ли мяч за разметку поля. Эти датчики никак не влияют на игровые характеристики мяча, игроки совершенно не ощущают их наличие.



ИИ-анализ и видеосудьи







Алгоритмы на основе искусственного интеллекта анализируют положение и перемещение игроков и мяча. Данные собираются с помощью видеокамер и обрабатываются с высокой скоростью в режиме реального времени. Они позволяют более достоверно выявлять нарушения правил, в том числе для назначения штрафных ударов и пенальти, а также выдаче жёлтых карточек или удаления игроков. «Слежка» осуществляется за каждым игроком пор 29 точкам на теле с частотой опроса 50 раз в секунду. За собранной статистикой следят судьи в видеооператорской комнате, они совещаются по каждому инциденту в игре и сообщают о своём решении судьям на поле.



Охлаждение







Катар очень жаркая страна, а бег по полю создаёт наполнительную нагрузку на организм, и без кондиционирования футболистам было бы очень тяжело. FIFA привлекла специалистов для создания комфортных условий, при которых температура воздуха на стадионе колеблется между 18 и 24 градусами по Цельсию. Для этого была создана особая система обдува, создающая внутри стадиона воздушный пузырь за счёт движения воздуха по собой траектории. Чтобы избежать излишнего расхода энергии, воздух охлаждается только там, где находятся люди.



Распознавание лиц







На стадионах, где проходит чемпионат, установлено более 15 тысяч камер, оснащённых системой распознавания лиц и действий. ИИ-алгоритм позволяет выявить потенциально опасных людей и распознаёт предметы, с помощью которых окружающим может быть причинён вред. Специальные алгоритмы также могут анализировать настроение толпы, чтобы правоохранительные органы успели отреагировать и успокоить фанатов, проявляющих агрессию.



Кто выиграет — уже известно (почти)



Британский Институт Алана Тьюринга создал алгоритм AIrsenal, который может предсказать, с какой вероятностью победителем станет та или иная команда. Он был натренирован на футбольных матчах и состязаниях, проводившихся в разных странах с 1872 года, ИИ-модели были «скормлены» результаты более ста тысяч игр.



Прогноз на чемпионат в Катаре такой: с вероятностью 25% победит Бразилия, у Бельгии шанс на победу составляет 18%, а у Аргентины 15%.

