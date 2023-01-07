Удобная функция экосистемы Apple приходит на Android-смартфоны

Компания Google представила «новую» функцию, которая позволяет быстро и удобно разблокировать смартфон. Релиз состоялся на выставке CES 2023.
Речь идет о возможности, которая уже довольно давно присутствует в экосистеме Apple. Несколько последних лет Apple позволяет разблокировать Mac или MacBook, если их владелец подошел рядом с надетыми на руку Apple Watch. А недавно, в эпоху COVID-19 в iOS появилась вспомогательная функция разблокировки iPhone, когда владелец в маске и с «яблочными» часами.
Теперь Google продемонстрировала, как подобная фишка будет работать на Android. При помощи нового API Active Unlock, представленного в Android 13, вы сможете быстро разблокировать смартфон, когда на вас надеты Google Pixel Watch (а в перспективе — любые смарт-часы с WearOS). Точнее, когда часы рядом и надеты на руку, смартфон просто не будет блокироваться.
Стоит отметить, что сама Google не считает такой вариант разблокировки на 100% безопасным. Поэтому его будет достаточно далеко не всегда: например, для оплаты Google Pay вам всё же потребуется приложить палец к сканеру или ввести код-пароль.
Ранее мы рассказали, что еще одна фирменная фишка iPhone и Apple появится на Android-смартфонах.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides