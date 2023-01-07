Android iPhone CES 2023

Удобная функция экосистемы Apple приходит на Android-смартфоны

Олег

Android


Компания Google представила «новую» функцию, которая позволяет быстро и удобно разблокировать смартфон. Релиз состоялся на выставке CES 2023.

Речь идет о возможности, которая уже довольно давно присутствует в экосистеме Apple. Несколько последних лет Apple позволяет разблокировать Mac или MacBook, если их владелец подошел рядом с надетыми на руку Apple Watch. А недавно, в эпоху COVID-19 в iOS появилась вспомогательная функция разблокировки iPhone, когда владелец в маске и с «яблочными» часами.

Теперь Google продемонстрировала, как подобная фишка будет работать на Android. При помощи нового API Active Unlock, представленного в Android 13, вы сможете быстро разблокировать смартфон, когда на вас надеты Google Pixel Watch (а в перспективе — любые смарт-часы с WearOS). Точнее, когда часы рядом и надеты на руку, смартфон просто не будет блокироваться.

Стоит отметить, что сама Google не считает такой вариант разблокировки на 100% безопасным. Поэтому его будет достаточно далеко не всегда: например, для оплаты Google Pay вам всё же потребуется приложить палец к сканеру или ввести код-пароль.

Ранее мы рассказали, что еще одна фирменная фишка iPhone и Apple появится на Android-смартфонах. 

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Источник:
Android Police
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Комментарии

Dmitriy
+334
Dmitriy
Уж много лет как андроид-смарты могут использовать этот smart unlock с ЛЮБЫМ bluetooth устройством, например любым фитнес-браслетом.
Так что сейчас изменится?
2 часа назад в 17:55
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