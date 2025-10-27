В Telegram появится очень удобная возможность. В других мессенджерах такого нет!

Параллельно разработчики мессенджера готовят ещё одно значимое нововведение — прямые трансляции в «Историях». Эта опция позволит проводить живые эфиры, которые можно смотреть прямо в Telegram. Для трансляций тестируется система платных комментариев, где зрители смогут отправлять свои сообщения в чат эфира за звёзды (внутренняя валюта Telegram). Это создаст новый инструмент монетизации для создателей контента.
Ожидается, что эти функции появятся в стабильной версии приложений Telegram на Android и iOS после завершения тестирования.