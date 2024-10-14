Удобный и надежный хаб USB-С от Baseus сливают на AliExpress с отличной скидкой

Продолжаем делиться с вами практичными и выгодными находками с AliExpress. На этот раз в ленте попалась приятная скидка на качественный USB-хаб.
Baseus — один из самых известных китайских брендов, который многие пользователи любят за отличное соотношение цены и качества. Прямо сейчас на AliExpress можно зацепить удобный разветвитель для ноутбуков и планшетов с USB Type-С, который предоставляет сразу семь разных портов на все случаи жизни: два HDMI с 4К, три порта USB-A 2/3, один VGA-разьем и Type-С для зарядки самого устройства с поддержкой Power Delivery.
Урвать хаб от Baseus дешевле 900 рублей можно по этой ссылке на AliExpress. Для товара действует быстрая доставка.
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