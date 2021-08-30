Tesla подала заявку в регулирующие органы штата Техас, США, чтобы ей разрешили продавать электричество. Об этом написали в TechCrunch.
Согласно источнику, Tesla подала заявку на разрешение стать розничным поставщиком электроэнергии. Для этих целей компания уже создала дочернее ответвление под названием Tesla Energy Ventures. То есть, другими словами, Илон Маск хочет превратить Tesla в своего рода ЖКХ-компанию. Для россиян этот тезис звучит очень необычно и забавно.
Помимо этого, Tesla подала заявки на использование нескольких отдельных аккумуляторных батарей в Техасе, обслуживаемых компанией Lone Star — на 100 и на 250 мегаватт. TechCrunch считает, что этот договор не связан с планами продавать электричество населению, а, скорее, поможет Tesla закрепиться в энергетическом бизнесе и поспособствует её дальнейшим планам.
Стоит упомянуть, что для США это не нонсенс. Поставки электроэнергии в некоторых штатах — и Техас в их числе — организованы следующим образом: частные компании покупают электричество у генераторов, после чего продают его «в розницу» американцам, в частные дома и предприятия. Источник сообщает, что на данный момент на открытом рынке услуг ЖКХ в Штатах конкурируют более 100 компаний. Нет ничего удивительного в том, что Илон захотел включиться в эту гонку.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск готов поделиться своей фирменной системой автопилотирования с любыми другими автопроизводителями. Однако с ней не всё так гладко: аварии при участии автопилота происходят снова и снова, а власти США начали масштабные проверки этой системы.
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