Угадайте, в каком цвете выйдет Samsung Galaxy S26 Ultra? Apple задала тренд на «апельсины»







В сети вирусится изображение будущего суперфлагмана Samsung Galaxy S26 Ultra, для которого компания собирается скопировать цвет Cosmic Orange из iPhone 17 Pro.

Учитывая доступность нейросетей, вполне вероятно, что это фейк. Но несколько авторитетных инсайдеров подтвердили, что Samsung действительно присматривается к оранжевой расцветке. Например, проверенный источник Макс Джамбор заявил, что «оранжевый — новый чёрный». Он заверяет, что в 2026 году нас ждут несколько девайсов в такой расцветке. При этом, Samsung может также отказаться от выпуска смартфонов Ultra в чёрном цвете.

Пока неясно, как Samsung планирует назвать этот цвет, но производитель Galaxy, как и многие другие бренды, неоднократно повторял за Apple в плане выбора цветов для смартфонов. Ждём анонса Galaxy S26 в январе 2026.