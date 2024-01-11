UGREEN представила GaN-зарядки с глазами — вы умрете от умиления!

Олег

UGREEN


Китайский бренд UGREEN привез свои новинки на CES 2024 — два симпатичных блока питания способны вас покорить. На них обратили внимание в Trend Hunter.

UGREEN славится своими зарядными устройствами GaN, и две новинки как раз из этой категории товаров. Nexode RG 30W и Nexode RG 65W одинаковы по дизайну и отличаются только выходной мощностью и количеством портов. Внешне они напоминают небольших кубических роботов с милой электронной «мордашкой», а колпачок-заглушка вилки в виде ботинок лишь усиливает это сходство.

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UGREEN

Блочок мощностью 30 Ватт имеет один порт USB-С и может заряжать любое устройство, даже ультрабук или планшет. Зарядка на 65 Ватт предлагает сразу три порта: два Type-С и один USB-A. Технология GaN и поддержка Power Delivery сделают процесс зарядки максимально комфортным.

Электронный дисплей, выполняющий роль «лица» робота, умеет отображать несколько «рожиц» и повышать настроение владельца. Приобрести девайсы можно будет за $25,99 и $37,49 соответственно. 

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Источник:
Trend Hunter
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Комментарии

Esthet
+1806
Esthet
Симпатишно выглядит)
Сегодня в 16:20
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Шухрат
+60
Шухрат
Пишите точнее, полгода назад, Ugreen представили и всё такое...
Я думал новый вариант представили, а тут то что было пол года назад
2 часа назад в 18:11
#
tellurian
+2916
tellurian Шухрат
Выставка проходит сейчас в Лас-Вегасе и там показали. Вы может про что-то другое?
час назад в 19:51
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