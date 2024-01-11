UGREEN представила GaN-зарядки с глазами — вы умрете от умиления!



Китайский бренд UGREEN привез свои новинки на CES 2024 — два симпатичных блока питания способны вас покорить. На них обратили внимание в Trend Hunter.



UGREEN славится своими зарядными устройствами GaN, и две новинки как раз из этой категории товаров. Nexode RG 30W и Nexode RG 65W одинаковы по дизайну и отличаются только выходной мощностью и количеством портов. Внешне они напоминают небольших кубических роботов с милой электронной «мордашкой», а колпачок-заглушка вилки в виде ботинок лишь усиливает это сходство.











Блочок мощностью 30 Ватт имеет один порт USB-С и может заряжать любое устройство, даже ультрабук или планшет. Зарядка на 65 Ватт предлагает сразу три порта: два Type-С и один USB-A. Технология GaN и поддержка Power Delivery сделают процесс зарядки максимально комфортным.



Электронный дисплей, выполняющий роль «лица» робота, умеет отображать несколько «рожиц» и повышать настроение владельца. Приобрести девайсы можно будет за $25,99 и $37,49 соответственно. Блочок мощностью 30 Ватт имеет один порт USB-С и может заряжать любое устройство, даже ультрабук или планшет. Зарядка на 65 Ватт предлагает сразу три порта: два Type-С и один USB-A. Технология GaN и поддержка Power Delivery сделают процесс зарядки максимально комфортным.Электронный дисплей, выполняющий роль «лица» робота, умеет отображать несколько «рожиц» и повышать настроение владельца. Приобрести девайсы можно будет за $25,99 и $37,49 соответственно.