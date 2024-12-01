UGREEN сливает свою супертонкую GaN-зарядку с крутой скидкой на AliExpress

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался блок питания от UGREEN, который заполучил европейский адаптер и продается с приятной скидкой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Реклама