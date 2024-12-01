UGREEN сливает свою супертонкую GaN-зарядку с крутой скидкой на AliExpress

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался блок питания от UGREEN, который заполучил европейский адаптер и продается с приятной скидкой.

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UGREEN Nexode Pro — это универсальное зарядное устройство в тонком плоском корпусе для тех, кто любит компактность или нуждается в ней. Зарядка была представлена довольно давно, но продавалась с единственным вариантом вилки для США. Теперь же UGREEN добавил версию для Европы и России. Блок питания мощностью 65 ватт предлагает два USB-С порта и один USB-A. При максимальном выходном токе 3 Ампера он без проблем зарядит ультрабук, планшет или любой смартфон, либо несколько устройств одновременно.

Проверить цену и купить супертонкий UGREEN 65W Nexode Pro можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте купон на странице товара — он снизит прайс почти на 500 рублей. Также специально для России действует промокод UUS941. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

tellurian
+2083
tellurian
Доставка платная в Москву. Бесплатной нет.
Цена 5845₽ у меня.
Вчера в 20:50
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tellurian
+2083
tellurian tellurian
Прошу прощения, это не а фирменном магазине. В фирменном не искал, через браузер нашел.
Цена 2845₽.
Вчера в 20:53
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