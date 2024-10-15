UGREEN сливает за копейки свой самый топовый пауэрбанк для смартфонов и ноутбуков на AliExpress

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться с вами практичными и выгодными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попалась очень достойная скидка на powerbank от UGREEN.

UGREEN Nexode 100W это самая свежая модель бренда, которая впервые оснащена LED-дисплеем со «смайликовой» индикацией работы: электронный эмодзи меняет «выражение лица» в зависимости от текущего статуса пауэрбанка, но есть и цифровое отображение остатка заряда. Помимо оптимальной емкости в 12000 mAh девайс умеет выдавать до 100 ватт на порт; таких параметров будет достаточно для зарядки как ноутбука, так и смартфона. А еще в нем предусмотрен low power режим для маломощных устройств вроде наушников и смарт-часов.

Прямо сейчас UGREEN Nexode 100W можно зацепить с солидной скидкой по этой ссылке на AliExpress. За такую цену купить его стоит даже просто «про запас»; а еще пауэрбанк станет отличным, солидным и стильным подарком. Не забудьте купон на странице товара. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

tellurian
+1960
tellurian
Жаль версию на 20000 не доставляют в Москву :(
57 минут назад
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