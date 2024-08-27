UGREEN выпустил суперудобный пауэрбанк для iPhone 15 и Android-смартфонов. Можно купить на AliExpress со скидкой

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Недавно мы рассказали о бюджетной и надежной электробритве Xiaomi ENCHEN, а сегодня в ленте попался новый powerbank от UGREEN.

Бренд известен качественными, долговечными и стильными аксессуарами для iPhone, и новый пауэрбанк — не исключение. Он сделан в виде небольшого блока-модуля, который подключается к смартфону снизу с помощью USB-С-штекера. Никаких проводов и огромных квадратных пауэрбанков — всё очень компактно и удобно. Емкость девайса 5000 mAh, и этого хватит для одной полной зарядки iPhone 15. Для отображения уровня заряда предусмотрен LED-дисплей, а для удобства использования — ножка-подставка.

Купить UGREEN Type-С Powerbank можно по этой ссылке на AliExpress. С купоном на 453 рубля ценник на него очень приятный, а также действует быстрая доставка по России. 

UGREEN

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