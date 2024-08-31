UGREEN выпустила улыбающийся пауэрбанк. Уже можно зацепить на AliExpress со скидкой

Олег

UGREEN


Компания UGREEN начала продавать новый продукт — пауэрбанк со смарт-дисплеем. Он вошел в линейку похожих устройств Nexode, которые подразумевают обратную визуальную связь с пользователем.

Новый пауэрбанк UGREEN имеет номинальную емкость 12000 mAh, обеспечивает максимальную выходную мощность 100 ватт и выполнен в форме небольшого серого бруска. В оформлении используются серый и черный цвета, но главным магнитом для взгляда будет встроенный LED-дисплей. Он не просто показывает остаток заряда, но еще и умеет отображать текущее состояние с помощью «смайликов». В зависимости от того, заряжается он или заряжает сам, «рожица» на дисплее будет меняться, и это выглядит очень мило. Напомним, что ранее у бренда уже вышел блок питания с таким дисплеем.

Проверить цену на UGREEN Nexode 100W Powerbank можно по этой ссылке на AliExpress. Не забудьте купон продавца на 648 рублей в карточке товара. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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