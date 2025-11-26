Top.Mail.Ru

Уличные камеры начнут штрафовать пешеходов?

Александр

Фото freepik

Минтранс России предложил новую инициативу — ввести автоматическое штрафование граждан с использованием системы распознавания лиц. Законопроект предусматривает создание системы, аналогичной той, что предусмотрена для водителей, но предназначенной для пешеходов, нарушающих правила перехода железнодорожных путей.

Согласно проекту, размещённому на сайте Минтранса, предлагается дополнить перечень случаев, когда биометрические данные можно обрабатывать без согласия гражданина. Новой позицией станет «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта». Это позволит использовать камеры фото/видеофиксации в зонах повышенной опасности.

В обосновании инициативы Минтранс приводит тревожную статистику: за 2024 год при переходе путей в неположенных местах погибли 1100 человек, а за семь месяцев 2025 года — 580. Предполагается, что автоматическое штрафование сможет изменить поведение граждан и снизить количество жертв.

Техническая реализация проекта вызывает вопросы. Оператор Единой биометрической системы заявил, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе его технологий и оборудования «как технически, так и нормативно». Специалисты подчёркивают, что точность распознавания в уличных условиях при плохом освещении и неидеальных ракурсах значительно снижается, что может привести к большому количеству ошибок. Идея также столкнулась с сопротивлением со стороны силовых ведомств. Представители ФСБ и МВД опасаются, что угроза автоматических штрафов приведёт к массовому оттоку данных из ЕБС, поскольку граждане начнут активнее удалять свою биометрию из системы.

Комментарии

tellurian
+2738
tellurian
Горелкин написал, что он против и это нарушение закона. Данные из ЕБС нельзя передавать. Подрывает доверие к системе.
Сегодня в 14:39
+200
Gabriel tellurian
Неужели сохранность личных данных дороже жизней пешеходов?
час назад в 16:13
+200
Gabriel
Это они разместились, пока технически такой возможности нет.
час назад в 16:15
Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov
Значит надо государственный номерной знак каждому пешеходу повесить , ну что б небыло разглашения личных данных)
57 минут назад
