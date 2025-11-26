Уличные камеры начнут штрафовать пешеходов?

Фото freepik
Минтранс России предложил новую инициативу — ввести автоматическое штрафование граждан с использованием системы распознавания лиц. Законопроект предусматривает создание системы, аналогичной той, что предусмотрена для водителей, но предназначенной для пешеходов, нарушающих правила перехода железнодорожных путей.
В обосновании инициативы Минтранс приводит тревожную статистику: за 2024 год при переходе путей в неположенных местах погибли 1100 человек, а за семь месяцев 2025 года — 580. Предполагается, что автоматическое штрафование сможет изменить поведение граждан и снизить количество жертв.
Техническая реализация проекта вызывает вопросы. Оператор Единой биометрической системы заявил, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе его технологий и оборудования «как технически, так и нормативно». Специалисты подчёркивают, что точность распознавания в уличных условиях при плохом освещении и неидеальных ракурсах значительно снижается, что может привести к большому количеству ошибок. Идея также столкнулась с сопротивлением со стороны силовых ведомств. Представители ФСБ и МВД опасаются, что угроза автоматических штрафов приведёт к массовому оттоку данных из ЕБС, поскольку граждане начнут активнее удалять свою биометрию из системы.