Ультраредкие кроссовки Apple выставили на торги за огромную сумму. Угадайте, сколько во сколько их оценили

Пару изготовленных на заказ кроссовок Omega Sports с логотипом Apple выставили на продажу на сайте магазина Sotheby’s по цене неплохого электромобиля.
Этот редкий лот был подарен нынешнему владельцу на Национальной конференции по продажам в середине 1990-х годов, когда Apple занималась выпуском одежды.
Сами кроссовки выглядят довольно стильно по сегодняшним меркам, а в комплект входят дополнительные шнурки красного цвета. В описании товара указано, что их немного носили, но в целом они сохранили презентабельный вид.
Редчайшую пару обуви Apple оценили в $50 000. Однако покупателю важно учитывать единственный нюанс — размер 10,5 (US) или 44 по российским меркам. Хотя, вряд ли новый владелец станет их носить.
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