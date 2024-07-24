Ультратонкий iPhone 17 получит титановую рамку, но лишится почти всех камер

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо раскрыл все характеристики будущего ультратонкого iPhone 17, который, по слухам, выйдет в следующем году.Куо ожидает, что девайс получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, базовый чип A19 (не Pro), одну камеру на задней панели на 48 Мп, фронталку на 24 Мп и 5G-модем разработки Apple. Он также ожидает, что устройство получит корпус из сплава титана с алюминием, но процентом содержания титана в iPhone 17 Ultra Slim будет ниже, чем в моделях iPhone 15 Pro.Также аналитик добавил, что iPhone 17 Plus точно не стоит ждать. Компания прекратит выпуск линейки «плюс», заменив её на Slim. При этом изюминкой новой серии станет именно дизайн, а не характеристики.Пока неясно, как именно сама Apple будет позиционировать устройство в модельном ряду iPhone 17. Вероятно, картинка станет проявляться ближе к запуску устройств в сентябре 2025 года.