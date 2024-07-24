Ультратонкий iPhone 17 получит титановую рамку, но лишится почти всех камер

Фархад
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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо раскрыл все характеристики будущего ультратонкого iPhone 17, который, по слухам, выйдет в следующем году.

Куо ожидает, что девайс получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, базовый чип A19 (не Pro), одну камеру на задней панели на 48 Мп, фронталку на 24 Мп и 5G-модем разработки Apple. Он также ожидает, что устройство получит корпус из сплава титана с алюминием, но процентом содержания титана в iPhone 17 Ultra Slim будет ниже, чем в моделях iPhone 15 Pro.

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Также аналитик добавил, что iPhone 17 Plus точно не стоит ждать. Компания прекратит выпуск линейки «плюс», заменив её на Slim. При этом изюминкой новой серии станет именно дизайн, а не характеристики.

Пока неясно, как именно сама Apple будет позиционировать устройство в модельном ряду iPhone 17. Вероятно, картинка станет проявляться ближе к запуску устройств в сентябре 2025 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5907
Вася Вотафаков
Мне кажется что изюминкой станет конский ценник на данную модель 🤣
31 минуту назад
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Anatoly076
+245
Anatoly076
Изюминкой станет то, что он «вообще» никому не понадобиться! Если учесть ценообразование на предыдущий модельный ряд, различия в производительности и разницу в отсутствии/ присутствии бесполезных функций! Да и не забыть на всякий случай конкурентов из Китая на андроид… 😬🤔
21 минуту назад
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