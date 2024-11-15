Улучшений качества работы YouTube нет

Роскомнадзор объяснил почему сервис GlobalCheck показывает 100% доступ к сервису у всех операторов.
Сегодня РКН опроверг новость о возвращении видеохостинга и заодно описал принцип работы Globalchek:
«Сервис GlobalCheck предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокирован или нет. GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса», — сообщает ведомство.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание Карена Шахназарова вернуть жителям России доступ к YouTube.