Улучшений качества работы YouTube нет

Артем


Роскомнадзор объяснил почему сервис GlobalCheck показывает 100% доступ к сервису у всех операторов. 

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Вчера вечером рунет оживили сразу две новости: беседа главы «Мосфильма» с Владимиром Путиным на тему замедления YouTube и показатели сервиса GlobalCheck, согласно которым сервис вновь работает без перебоев в России.

Сегодня РКН опроверг новость о возвращении видеохостинга и заодно описал принцип работы Globalchek:

«Сервис GlobalCheck предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокирован или нет. GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса», — сообщает ведомство.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание Карена Шахназарова вернуть жителям России доступ к YouTube.
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Источник:
РБК
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Комментарии

+1194
Grealex
Ничего нового. А надежда была.
45 минут назад
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