Около 900 жителей Канады два дня оставались без интернета из-за того, что бобры перегрызли кабель. Об этом сообщают местные СМИ.
В муниципалитете Тамблер-Ридж на северо-востоке Канады проживает около 2 тысяч человек. Почти половина из них лишилась возможности работать в интернете в течение примерно 36 часов. Представитель местного провайдера Telus Лиз Сове рассказала, что бобры перекусили оптоволоконный кабель в нескольких местах. При детальном осмотре местности сотрудники компании обнаружили большую плотину рядом с магистралью. Несмотря на то, что кабель проложен на глубине около метра и дополнительно защищен по всей длине, бобры выкопали тоннель под ручьём, прогрызли защиту и перекусили оптоволокно в нескольких местах. Эксперты пришли к выводу, что животные искали материалы для постройки нор и плотины — на фотографиях видно, что бобёр вытащил на поверхность ленту для маркировки волокон кабеля, и, похоже, собирается использовать её для своего домика.
Интернет-соединение было восстановлено в течение двух дней — обрыв произошел в субботу утром, а в воскресенье вечером всё уже было в порядке. Учитывая место и характер повреждений — земля в это время года частично замерзает — можно только похвалить сотрудников за скорое решение проблемы. Telus публично сообщил, что, хотя провайдер очень сожалеет о причиненных неудобствах, однако считает, что к ситуации лучше отнестись с юмором, так как это очень необычный поворот событий для Канады.
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