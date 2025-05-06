Улётный развод: появилась веская причина не покупать авиабилеты в интернете

Олег

Билеты


В рунете распространяется новая мошенническая схема, связанная с фейковыми авиабилетами. Об этом пишет ТАСС.

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Согласно источнику, мошенники решили воспользоваться началом сезона отпусков. Они стали создавать поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов билетов, а потом активно рекламировать и продвигать их в сети. Когда человек, планирующий отпуск, замечает сайт и переходит на него, ему продают фейковый билет за реальные деньги.


Поисковик, расписание рейсов и условия туров могут полностью совпадать с настоящими, поскольку в точности копируются у реальных компаний. Вот только по полученным на таких сайтах билетам улететь получится разве что в тревожное расстройство: обманутый покупатель узнает, что ваучер поддельный, только на стойке регистрации в аэропорту. В результате рушатся тщательно выстроенные планы на отпуск, поскольку прямо перед вылетом реальных билетов в продаже может просто не остаться.

Чтобы не попасться на эту схему, не стоит переходить по ссылкам на акционные предложения, полученные на email или в ленте соцсети. Перед покупкой авиабилета лучше всегда перепроверять адрес сайта, на котором совершается заказ — это можно сделать с помощью официальных аккаунтов авиакомпаний в соцсетях. А наиболее безопасный вариант, хоть и не самый дешевый — это покупка в кассе аэропорта. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+24
dmitrii1969
Давно покупаю через Озон. Ни проблем. Ни особо наценок.
Сегодня в 11:17
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tellurian
+2349
tellurian dmitrii1969
Я через агрегаторы смотрю цены и покупаю на сайте авиакомпании.
Сегодня в 11:24
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Yuri Konst
+63
Yuri Konst
Богатые тоже плачут, к счастью)
Сегодня в 12:19
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+52
zud
Бронь можно проверить на сайте перевозчика. Или хотя бы за сутки при регистрации места понять что тебя на**али
Сегодня в 13:40
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