Улётный развод: появилась веская причина не покупать авиабилеты в интернете



В рунете распространяется новая мошенническая схема, связанная с фейковыми авиабилетами. Об этом пишет ТАСС. В рунете распространяется новая мошенническая схема, связанная с фейковыми авиабилетами. Об этом пишет ТАСС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику,



Согласно источнику, мошенники решили воспользоваться началом сезона отпусков. Они стали создавать поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов билетов, а потом активно рекламировать и продвигать их в сети. Когда человек, планирующий отпуск, замечает сайт и переходит на него, ему продают фейковый билет за реальные деньги.



Поисковик, расписание рейсов и условия туров могут полностью совпадать с настоящими, поскольку в точности копируются у реальных компаний. Вот только по полученным на таких сайтах билетам улететь получится разве что в тревожное расстройство: обманутый покупатель узнает, что ваучер поддельный, только на стойке регистрации в аэропорту. В результате рушатся тщательно выстроенные планы на отпуск, поскольку прямо перед вылетом реальных билетов в продаже может просто не остаться.



Чтобы не попасться на эту схему, не стоит переходить по ссылкам на акционные предложения, полученные на email или в ленте соцсети. Перед покупкой авиабилета лучше всегда перепроверять адрес сайта, на котором совершается заказ — это можно сделать с помощью официальных аккаунтов авиакомпаний в соцсетях. А наиболее безопасный вариант, хоть и не самый дешевый — это покупка в кассе аэропорта.