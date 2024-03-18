Умелец ловко избавил MacBook Air от самой неприятной проблемы. Учись, Apple!



В сети появился эксперимент над свежим ноутбуком от Apple. Ролик опубликовал автор YouTube-канала Max Tech.



MacBook Air с чипом M3 был представлен совсем недавно, но покупатели новинки уже успели отметить его склонность к перегреву — пожалуй, даже большую, чем у версии с M2. Температура SoC в хоть сколько-нибудь продолжительных задачах достигает 114 градусов, что довольно критично для устройства без активного охлаждения. Зарубежный YouTube-блогер решил попробовать справиться с этой проблемой и получил неплохой результат.







Для эксперимента он взял MacBook Air 15 с чипом M3, а также MacBook Pro 14 с таким же SoC — для сравнения. Чтобы понизить температуру чипа на Air 15, умелец купил две недорогие термопрокладки и наклеил их прямо на радиатор, находящийся над SoC. Когда крышка ультрабука закрылась, прокладки приклеились к ней, и корпус буквально превратился в термоинтерфейс. Тепло от чипа не просто остается внутри, а передается прямо на крышку, с большой поверхности которой оно гораздо быстрее рассеивается.











Чтобы усилить эффект, блогер докупил небольшую док-станцию с кулером; макбук устанавливается в нее, касаясь как раз той частью корпуса, к которой подведены термопрокладки — так тепло отводится максимально эффективно во время использования с закрытой крышкой и внешним монитором.







В результате MacBook Air 15 полностью избавился от перегрева и троттлинга, и выбил в синтетических тестах чуть больше баллов, чем базовый MacBook Pro 14 на M3. Для эксперимента он взял MacBook Air 15 с чипом M3, а также MacBook Pro 14 с таким же SoC — для сравнения. Чтобы понизить температуру чипа на Air 15, умелец купил две недорогие термопрокладки и наклеил их прямо на радиатор, находящийся над SoC. Когда крышка ультрабука закрылась, прокладки приклеились к ней, и корпус буквально превратился в термоинтерфейс. Тепло от чипа не просто остается внутри, а передается прямо на крышку, с большой поверхности которой оно гораздо быстрее рассеивается.Чтобы усилить эффект, блогер докупил небольшую док-станцию с кулером; макбук устанавливается в нее, касаясь как раз той частью корпуса, к которой подведены термопрокладки — так тепло отводится максимально эффективно во время использования с закрытой крышкой и внешним монитором.В результате MacBook Air 15 полностью избавился от перегрева и троттлинга, и выбил в синтетических тестах чуть больше баллов, чем базовый MacBook Pro 14 на M3.