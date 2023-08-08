Умелец сделал Apple Watch, которые не нужно заряжать

В сети появилась история умельца, который модифицировал Apple Watch. Подробности собрали в iMore.
Согласно источнику, для своего эксперимента блогер Джек Спиггл использовал старые 42-мм Apple Watch первого поколения. Он разобрал девайс, вытащил всю электронную «начинку» и поместил под стекло механический часовой блок Seiko NH38.
По словам парня, он был расстроен тем, что «яблочные» часы постепенно устаревают и становятся бесполезными. Чтобы это исправить, Джек решил попробовать использовать старые «вотчи» по максимуму. Блогер отделил стекло от дисплейного модуля, так что часы прикрыты оригинальным стеклом и внешне модификацию невозможно распознать.
В результате получились механические часы в корпусе Apple Watch. Блогер даже приспособил Digital Crown к заводному механизму, так что его аксессуар можно заводить максимально нативно. Поскольку внутри не осталось никакой электроники (и даже аккумулятора), то и заряжать часы больше не требуется.
А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides