Умелец сделал Apple Watch, которые не нужно заряжать

Олег

Watch


В сети появилась история умельца, который модифицировал Apple Watch. Подробности собрали в iMore.

Согласно источнику, для своего эксперимента блогер Джек Спиггл использовал старые 42-мм Apple Watch первого поколения. Он разобрал девайс, вытащил всю электронную «начинку» и поместил под стекло механический часовой блок Seiko NH38.

Watch

Watch

По словам парня, он был расстроен тем, что «яблочные» часы постепенно устаревают и становятся бесполезными. Чтобы это исправить, Джек решил попробовать использовать старые «вотчи» по максимуму. Блогер отделил стекло от дисплейного модуля, так что часы прикрыты оригинальным стеклом и внешне модификацию невозможно распознать.

Watch

Watch

Watch

В результате получились механические часы в корпусе Apple Watch. Блогер даже приспособил Digital Crown к заводному механизму, так что его аксессуар можно заводить максимально нативно. Поскольку внутри не осталось никакой электроники (и даже аккумулятора), то и заряжать часы больше не требуется. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

13den666
+447
13den666
Додумался, сделал, еще и механизм поставил не из дешёвых … Уважение таким энтузиастам и технарям!
Сегодня в 18:11
#
Mers
+4550
Mers
Блин, мне нравятся. Только не люблю когда циферблат пустой. Купил бы такие))
Сегодня в 18:35
#
Вася Вотафаков
+5497
Вася Вотафаков Mers
А я по стрелкам вообще не понимаю. Туплю если вижу стрелки 🫤
2 часа назад в 20:23
#
+568
franzisonfire
Проще на Алике было заказать)
2 часа назад в 20:21
#
+4270
Gabriel
Patek Philippe обзавидуется)
час назад в 21:54
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