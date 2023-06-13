Умелец создал аналог Apple Vision Pro за $1000. А что, так можно было?



После анонса гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в сети активно обсуждают её цену — стоимость довольно высока и является неподъемной для большинства фанатов компании. Даже Тиму Куку пришлось объяснять СМИ причины такого ценообразования на новинку.



На фоне этой темы инженер и автор YouTube-канала с ником ThrillSeeker решил провести эксперимент и создать аналог XR-гарнитуры Apple в несколько раз дешевле. Главными фишками «яблочного» шлема является управление контентом при помощи глаз и жестов рук — именно его парень решил скопировать.



ThrillSeeker приобрел готовую гарнитуру M*** Quest Pro за $999 и сначала попытался заручиться какой-то поддержкой от её разработчиков. Это оказалось тухлой затеей, и парень принялся за дело самостоятельно. Он разработал макет домашней страницы visionOS, а также систему отслеживания взгляда и жестов. Он модифицировал встроенный блок лазерных контроллеров и превратил зрение пользователя в «лазерную указку» — в результате гарнитура начала понимать, когда человек смотрит на иконки интерфейса. Реализовать жест подтверждения действия на кончиках пальцев оказалось еще проще.







В результате инженер получил гарнитуру за $999, которая умеет то же самое, что и Apple Vision Pro. Разумеется, это нельзя назвать полной копией «яблочного» девайса, но основные его amazing-фишки оказались не такими уж недосягаемыми.

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