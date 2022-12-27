Умелец установил сканер Touch ID в iPhone с «челкой». Идеально!

Мастер из Китая сумел установить модуль Touch ID в iPhone XS. Об этом пишет азиатский ресурс MyDrivers.Некий умелец из Китая с ником Lilipipsi опубликовал информацию о ручной доработке iPhone XS. По его собственному утверждению, он смог дооснастить этот айфон сканером Touch ID. К сожалению, сканер пальца не поместился под дисплей, поэтому было решено встроить его в кнопку Power.Китайский мастер сообщает, что кнопка со сканером отлично «залетела» в корпус iPhone XS. Более того, iOS успешно обнаружила Touch ID и оповестила об этом баннером. Само сканирование, по утверждению умельца, тоже работает нормально.Наличие в iPhone и Face ID и Touch ID одновременно, несомненно, порадовало бы немало пользователей, поскольку многие продолжают предпочитать сканер отпечатка сканеру лица. Однако в работоспособности подобного самодельного решения всё же есть некоторые сомнения. Как известно, любой датчик биометрии в iPhone программно привязывается к материнской плате и является незаменяемым. Если встроенный вручную Touch ID действительно «завелся» в iPhone XS, то, скорее всего, он не обеспечивает должной безопасности и работает просто как замена ввода пароля.Напомним, что Apple отказалась от сканера отпечатка пальцев в iPhone, начиная с поколения X — исключением стал лишь iPhone SE. Вместо Touch ID в iPhone пришел Face ID и полностью заменил его. Любопытно, что в iPad вот уже пару лет существует сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку Power, однако Apple явно не хочет встраивать подобный датчик в iPhone.