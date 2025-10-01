Умелец «взломал» iPhone Air и сделал то, чего Apple очень хотела бы избежать

Фото: DirectorFeng



Энтузиаст с прямыми руками сумел увеличить память на Энтузиаст с прямыми руками сумел увеличить память на iPhone Air , несмотря на ухищрения Apple при его создании. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, ютуб-блогер DirectorFeng разобрал новенький iPhone Air и попытался перепаять чип памяти на более емкий. Однако алгоритм, который удавался на других моделях iPhone, не сработал с Air: смартфон просто отказался прошиваться на iOS после перепайки.Блогер не сдался и решил погрузиться в детали. Оказалось, что в Air компания Apple использовала совершенно отдельный тип чипов памяти, отличный от остальной линейки iPhone 17. Чтобы смартфон принял накопитель, он должен быть из той же серии, а его производитель — соответствовать оригинальному.Автор ролика подобрал теоретически совместимый чип серии S6E от Toshiba и Air успешно прошился. Этот эксперимент доказал, что Apple пока не смогла победить умельцев из Китая, которые вручную расширяют память айфонов за три копейки, чтобы потом продать их подороже.