Умелец «взломал» iPhone Air и сделал то, чего Apple очень хотела бы избежать

Олег

iPhone Air

Фото: DirectorFeng

Энтузиаст с прямыми руками сумел увеличить память на iPhone Air, несмотря на ухищрения Apple при его создании. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, ютуб-блогер DirectorFeng разобрал новенький iPhone Air и попытался перепаять чип памяти на более емкий. Однако алгоритм, который удавался на других моделях iPhone, не сработал с Air: смартфон просто отказался прошиваться на iOS после перепайки.

Блогер не сдался и решил погрузиться в детали. Оказалось, что в Air компания Apple использовала совершенно отдельный тип чипов памяти, отличный от остальной линейки iPhone 17. Чтобы смартфон принял накопитель, он должен быть из той же серии, а его производитель — соответствовать оригинальному.

Автор ролика подобрал теоретически совместимый чип серии S6E от Toshiba и Air успешно прошился. Этот эксперимент доказал, что Apple пока не смогла победить умельцев из Китая, которые вручную расширяют память айфонов за три копейки, чтобы потом продать их подороже. 

6
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Вторичность iPhone Air проявилась там, откуда совсем не ждали
Эксперты iFixit похвалили iPhone Air за ремонтопригодность
iPhone 17 Pro и iPhone Air уродуют фото

Комментарии

tellurian
+2639
tellurian
Умельцы в Американские версии айфонов добавляют физически слоты для сим карт.
Сегодня в 16:55
#
Олег Воронин
+2400
Олег Воронин tellurian
Это уже несколько лет как. Можно даже самому, копеечные киты на алике видел в продаже
43 минуты назад
#