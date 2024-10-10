Умельцы собрали прозрачный iPhone 16 Pro, и он выглядит просто потрясно

Олег

iPhone 16 Pro


В сети появились фото флагманского смартфона Apple, который кастомизировали в стиле Nothing. Об устройстве написали в Digital Trends.

Согласно источнику, мастера по ремонту электроники решили сделать iPhone 16 Pro с полностью прозрачной задней крышкой. Для этого они сняли стеклянную панель и несколько дней «колдовали» над ней, чтобы добиться своей цели. Сначала нужно было аккуратно снять со стекла важные для смартфона элементы вроде катушки MagSafe, после чего три дня вымачивать панель в кислоте, чтобы снять алюминиевое напыление с внутренней стороны. Процесс выглядит не очень эстетично, но результат выше всяких похвал.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro

Кастомный iPhone 16 Pro с прозрачной задней крышкой выглядит потрясающе, поскольку показывает реальный «внутренний мир» устройства, а Apple всегда славилась аккуратностью при производстве платы и формировании «начинки» своих устройств. К сожалению, прямо сейчас сделать айфон прозрачным стоит много усилий, поэтому установить себе такую крышку получится лишь если китайские умельцы начнут их массово производить. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
Как добавить поддержку физических SIM-карт в «американский» iPhone 14
Подсчитана стоимость всех компонентов iPhone 16 Pro Max
iPhone, на который бы вернули «Сбербанк Онлайн». Как взламывали смартфоны Apple в нулевые

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также