Умельцы собрали прозрачный iPhone 16 Pro, и он выглядит просто потрясно



В сети появились фото флагманского смартфона Apple, который кастомизировали в стиле Nothing. Об устройстве написали в Digital Trends.



Согласно источнику, мастера по ремонту электроники решили сделать iPhone 16 Pro с полностью прозрачной задней крышкой. Для этого они сняли стеклянную панель и несколько дней «колдовали» над ней, чтобы добиться своей цели. Сначала нужно было аккуратно снять со стекла важные для смартфона элементы вроде катушки MagSafe, после чего три дня вымачивать панель в кислоте, чтобы снять алюминиевое напыление с внутренней стороны. Процесс выглядит не очень эстетично, но результат выше всяких похвал.















Кастомный iPhone 16 Pro с прозрачной задней крышкой выглядит потрясающе, поскольку показывает реальный «внутренний мир» устройства, а Apple всегда славилась аккуратностью при производстве платы и формировании «начинки» своих устройств. К сожалению, прямо сейчас сделать айфон прозрачным стоит много усилий, поэтому установить себе такую крышку получится лишь если китайские умельцы начнут их массово производить. Кастомный iPhone 16 Pro с прозрачной задней крышкой выглядит потрясающе, поскольку показывает реальный «внутренний мир» устройства, а Apple всегда славилась аккуратностью при производстве платы и формировании «начинки» своих устройств. К сожалению, прямо сейчас сделать айфон прозрачным стоит много усилий, поэтому установить себе такую крышку получится лишь если китайские умельцы начнут их массово производить.