Умельцы выпустили Android 16 для сотни старых смартфонов. Доставайте «стариков» с дальней полки!

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Команда разработчиков кастомных прошивок представила новую сборку LineageOS на базе новейшего Android 16. Релиз смогут установить себе владельцы почти ста моделей старых смартфонов, тем самым продлив их жизненный цикл.

Согласно официальному сайту проекта, версия LineageOS 23.0 совместима с устройствами Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Realme, Motorola, LG, OnePlus и еще более десятка других брендов. Среди поддерживаемых смартфонов указаны все версии Pixel, Nothing Phone (1) и (2), OnePlus Nord N20, 8 и 9 серии, Realme 9 Pro и 10 Pro и множество других устройств.

Текущая LineageOS 23.0 основана на Android 16, а не на 16 QPR1, поэтому некоторые самые новые фичи этой ОС там пока отсутствуют. При этом прошивка содержит основные изменения 16-ки и патчи безопасности за июнь. 

4
Источник:
LineageOS
