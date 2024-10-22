Умер создатель «Флибусты» — крупнейшего портала бесплатных книг

Артем
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Об этом сообщили в сообществе «книжного братства».

Администрация «Флибусты» сообщила, что создатель сайта Stiver добровольно ушел из жизни. Проживая в Германии, он решил не дожидаться смерти от рака и воспользовался услугой assisted suicide — там такой подход законодательно разрешен. Смертельный диагноз поставили врачи в конце сентября.

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За день до гибели он попросил разместить публикацию на сайте, чтобы поставить точку в истории, а также пресечь любые фейковые сборы денег лечение. 

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В прошедшую субботу администрация портала сообщила, что сервера оплачены и сайт продолжит работать в прежнем режиме.
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Источник:
Флибуста
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Комментарии

tellurian
+1965
tellurian
Грустно 😢 🪦🕊️
43 минуты назад
#
+1170
Grealex
Имея печальный опыт ухаживания и общения с родственниками больными онкологией, я его понимаю и понимаю немцев. Наверное это гуманно.
20 минут назад
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