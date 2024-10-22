Умер создатель «Флибусты» — крупнейшего портала бесплатных книг

Об этом сообщили в сообществе «книжного братства».
Администрация «Флибусты» сообщила, что создатель сайта Stiver добровольно ушел из жизни. Проживая в Германии, он решил не дожидаться смерти от рака и воспользовался услугой assisted suicide — там такой подход законодательно разрешен. Смертельный диагноз поставили врачи в конце сентября.
За день до гибели он попросил разместить публикацию на сайте, чтобы поставить точку в истории, а также пресечь любые фейковые сборы денег лечение.
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В прошедшую субботу администрация портала сообщила, что сервера оплачены и сайт продолжит работать в прежнем режиме.