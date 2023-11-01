Умная камера поможет покупателям «Яндекс Маркета» найти товары по фото

Жмем на значок камеры в поисковой строке приложения;

Фотографируем товар;

Также можно загрузить его изображение из памяти смартфона.

С ее помощью можно найти понравившиеся товары, которые вы увидели на фотографии или у знакомого. Если именно такого лота не найдется — Маркет подберет аналогичные и самые похожие модели.С помощью технологий компьютерного зрения Умная камера умеет находить товары самых разных категорий — обувь, одежду, электронику, бытовую технику, аксессуары для гаджетов, мебель и многое другое. Для этого используются нейросети, обученные на огромном числе примеров. Воспользоваться новой функцией очень просто:Перед запуском Маркет протестировал Умную камеру с участием покупателей. Пользователи чаще всего находили обувь, мебель, инструменты, бытовую технику и электронику, еду, детские товары, люстры и светильники. Некоторым функция помогает заказать вещи, названия которых они вовсе не знают. Так, благодаря камере родители смогли отыскать необычный конструктор — игрушку, которую их ребенок заметил в гостях.