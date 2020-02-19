В умных колонках с Алисой появился детский онлайн-тренажёр для развития речи «Легко сказать». Теперь дети могут тренироваться произносить сложные звуки с помощью голосового помощника. Тренажёр разработан вместе с учителями-логопедами.



Чтобы начать занятие, достаточно произнести: «Алиса, запусти навык „Легко сказать“». Дальше ребёнок сможет выбрать, с кем заниматься: с любимыми героями из мультфильма «Фиксики» или звуклями, которых придумали в Яндексе.



Персонажи дают детям задания на развитие речи и поют с ними песенки со сложными звуками. Попутно фиксики знакомят детей с технологиями и профессиями будущего. А звукли мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать — то есть делать то, что трудно даётся детям с плохим произношением.



Тренажёр позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий, они рассчитаны на детей 5–7 лет. Занятия помогали готовить учителя-логопеды. Они составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи песен. Фиксики исполняют их на мотив своих фирменных песенок — фиксипелок — и теми же голосами, что и в мультике.



Звуклей озвучили Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук (Quest Pistols Show) — они же предложили музыку к песням. Скоро в тренажере появится ещё один персонаж, которого озвучили солистки группы Open Kids. Тренажёр «Легко сказать» доступен в Яндекс.Станции, Станции Мини и других умных колонках с Алисой, а также в приложениях Яндекс и Навигатор. С их помощью можно заниматься где угодно: дома, в детских садах, центрах развития и школах. Некоторым детским садам и центрам развития Яндекс подарит Станцию, чтобы они могли попробовать тренажёр в деле.





