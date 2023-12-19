Умный дом Xiaomi тайно открывает входную дверь по ночам. Компания уже ответила



Фото: Xiaomi





В сети распространяются жалобы на компонент умного дома Xioami, который якобы самопроизвольно открывает дом по ночам. Об этом пишет Gizmochina.



Пользователи умного дверного замка Xiaomi встревожены тем, как он ведет себя ночью. В соцсети Weibo активно обсуждается жалоба пользователя на то, что замок неожиданно открывается посреди ночи без видимых причин. Он даже предоставил видео с демонстрацией своего устройства.







Xiaomi изучила видеозапись и опубликовала ответ в сети. По словам компании, модель замка, которой пользуется пострадавший, не имеет функции автоматического втягивания язычка, так как конструкция в нем полуавтоматическая с линейными цилиндрами. Кроме того, дистанционного открытия через интернет в данной модели тоже нет. Следовательно, у замка отсутствует какая-либо возможность открыться без ведома владельца.



Xiaomi провела лабораторные тесты и не смогла воспроизвести казус. Компания пишет, что чисто теоретически к произвольному открыванию может привести не до конца закрытая дверь или слишком большие допуски при установке.