Умный телевизор способен сломать компьютер. Оказывается, между ними происходит война

Канадская саунд-продюсерша Присцилла Сноу рассказала о крайне необычном поведении своего компьютера после подключения к нему телевизора Hisense 50Q8G. Она купила его пару лет назад, чтобы использовать в качестве монитора, и с тех пор начали происходить странности.
В какой-то момент перестали открываться настройки дисплея, затем пропал интерфейс миди-клавиатуры, перестала работать карта видеозахвата и начал виснуть диспетчер задач. Девушка решила, что виной тому Windows 11, которую она поставила недавно, переустановила операционную систему и сначала всё было нормально, а затем стало опять повторяться то же самое. В дальнейшем проблемы с компьютером только усугубились: не открывались вообще никакие системные настройки, стало невозможно подключиться к удалённому рабочему столу, исчезла панель задач. После обновления драйверов панель задач вернулась, но через несколько дней опять испарилась.
Присцилла обратилась к форуму поддержки Microsoft и встретила там пользователя с ником под ником Narayan B, который столкнулся с теми же проблемами и тщательно изучил причины их появления. Он рассказал, из-за чего такое происходит и как можно решить ситуацию. По его словам, компьютер конфликтует с телевизором из-за того, что они работают на разных операционных системах — Windows и Android TV. Оказывается, телевизор каждые несколько минут генерирует случайные идентификаторы UUID для работы с сетью UPNP, а компьютер добавляет их в службу Device Association Framework (DAF). Windows, видя весь этот спам, не понимает, что происходит, и в целях защиты отключает разные компоненты (проводник, панель задач, настройки, диспетчер задач и пр.) Присцилла последовала совету Narayan B и вручную удалила из реестра несколько сотен записей, связанных с телевизором. После перезагрузки компьютеру все функции Windows и подключенные к нему устройства снова стали работать как надо.
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