В индийском Twitter-аккаунте Microsoft появился видеоролик, в котором фигурирует загадочный BackBook — и он, кажется, намного хуже, чем Surface.
Компания сняла рекламное видео в саркастических тонах, в котором высмеивает девайс от Apple за топорность и отсутствие креативности. Однако, в отличие от предыдущих видео от Intel с Джастином, где в основном фигурировал собирательный образ «ПК против Mac», Microsoft явно превозносит свой собственный, вполне определенный продукт — ноутбук-трансформер Surface. В сюжете можно увидеть, как неизвестный пользователь всячески демонстрирует возможности Surface, изгибая, разворачивая его на 180 градусов, а также отделяя экран от клавиатуры. Девайс очевидно может использоваться и как планшет, даже в вертикальной ориентации. Однако, перейдя к соседнему устройству на витрине с загадочным названием BackBook (back — «назад», возможно, очередная насмешка компании), покупатель пытается изогнуть ноутбук и разделить его пополам. Потерпев неудачу, он с досадой ставит устройство, подозрительно похожее на Apple MacBook, обратно на витрину.
Ранее сообщалось, что компания Intel не скрывает своего желания вновь стать основным клиентом Apple и производить для нее процессоры Silicon. Учитывая этот факт, СМИ называли весьма опрометчивой серию видео «ПК против Mac», где бывший актер из рекламы Apple теперь превозносит ПК на Intel. Что касается Microsoft, то никаких совместных планов с Apple она не строит — а значит, ничто не помешает компании снять сколько угодно насмешливых видео о «яблочной» продукции.
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