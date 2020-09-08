Компания Apple анонсировала открытие нового магазина в Сингапуре. Это не обычная торговая точка, она очень интересна как с архитектурной, так и технологической точек зрения.
Магазин расположен в знаменитом элитном курорте Marina Bay Sands на воде, где раньше размещался ночной клуб Avalon. Здание представляет из себя прозрачную полусферу, собранную из 114 стеклянных плит, которые соединены между собой каркасом из десяти тонких металлических колонн.
Внутри магазина открывается панорамный обзор на город. В светлое время суток магазину не требуется искусственное освещение, поскольку солнечный свет проникает сквозь стену и крышу. В тёмное время помещение освещается специальными панелям, которые ловят и отражают свет от воды и зданий, находящихся поблизости.
Попасть в магазин можно по деревянному мостику, который соединяет здание с пешеходной зоной, а также через подводный туннель с выходом в расположенный рядом торговый центр. Под магазином также находится несколько офисов, где сотрудники Apple смогут проводить переговоры с разработчиками и деловыми партнёрами.
Открытие этого магазина состоится уже на этой неделе — 10 сентября. Мероприятие будет торжественным, Apple запустит трансляцию с него на своём сайте.
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Магазин расположен в знаменитом элитном курорте Marina Bay Sands на воде, где раньше размещался ночной клуб Avalon. Здание представляет из себя прозрачную полусферу, собранную из 114 стеклянных плит, которые соединены между собой каркасом из десяти тонких металлических колонн.
Внутри магазина открывается панорамный обзор на город. В светлое время суток магазину не требуется искусственное освещение, поскольку солнечный свет проникает сквозь стену и крышу. В тёмное время помещение освещается специальными панелям, которые ловят и отражают свет от воды и зданий, находящихся поблизости.
Попасть в магазин можно по деревянному мостику, который соединяет здание с пешеходной зоной, а также через подводный туннель с выходом в расположенный рядом торговый центр. Под магазином также находится несколько офисов, где сотрудники Apple смогут проводить переговоры с разработчиками и деловыми партнёрами.
Открытие этого магазина состоится уже на этой неделе — 10 сентября. Мероприятие будет торжественным, Apple запустит трансляцию с него на своём сайте.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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