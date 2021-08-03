Билайн

Абоненты «Билайна» сообщают о проблемах — не работает голосовая связь, SMS и мобильный интернет. Судя по трекеру DownDetector, жалобы поступают только из двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга, а в остальных регионах «Билайн» работает без перебоев.

DownDetector также зафиксировал аномально большой объём жалоб на функционирование «ВКонтакте», однако соцсеть доступна не только в Москве и Санкт-Петербурга, но и в других российских городах.

Обычно такие проблемы решаются в течение пары часов и в редких случаях растягиваются на более долгий срок. Сотрудники «Билайна» и «ВКонтакте» уже в курсе сбоев и устраняют их.


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