Абоненты «Билайна» сообщают о проблемах — не работает голосовая связь, SMS и мобильный интернет. Судя по трекеру DownDetector, жалобы поступают только из двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга, а в остальных регионах «Билайн» работает без перебоев.
Обычно такие проблемы решаются в течение пары часов и в редких случаях растягиваются на более долгий срок. Сотрудники «Билайна» и «ВКонтакте» уже в курсе сбоев и устраняют их.
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