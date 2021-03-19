В России возникли перебои в работе нескольких сотовых операторов и популярных интернет-сервисов. У части пользователей «лежат» соцсети Twitter, «ВКонтакте», Facebook и Instagram, мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Viber. Абоненты «МегаФона», «Билайна», Tele2, Yota и «Ростелекома» жалуются на пропажу связи и интернет.



С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно. Судя по сайту DownDetector, жалобы на сбои операторов и онлайн-сервисов поступают в основном из европейской части России.











