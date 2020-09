По слухам, в скором времени компания Apple запустит подписку Apple One , обладатели которой получат доступ к различным сервисам, и это будет обходится им выгоднее, чем платить за них по отдельности. До сих пор Apple не подтверждала появление этой подписки, однако её упоминание было обнаружено в приложении Apple Music на Android.Код приложения содержит следующие строки:Из них становится понятно, что Apple планирует запустить комплект подписок, в который войдёт в том числе подписка на Apple Music.Есть ещё одна строка с упоминанием Apple Music и Apple One:Из неё явствует, что при наличии подписки Apple One не будет списываться плата за Apple Music (что вполне логично).А эта строка указывает на то, что управлять подпиской можно на различных устройствах:Как сообщал в августе Bloomberg, Apple One может включать в себя подписку на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple News+, а также дополнительное место в облаке iCloud. Состав подписки и плата за неё будут зависеть от конкретной страны (например, в России нет Apple News+, а другие сервисы доступны).Скорее всего, подписка Apple One будет представлена 15 сентября — на это число у Apple запланирована крупная презентация , которая проводится под слоганом Time Flies («Время летит»). Ожидается, что на ней будут представлены новые модели Apple Watch и iPad, а также линейка iPhone 12.