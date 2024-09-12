Управлять AirPods 4 можно совершенно по-новому



Компания Apple полностью переработала управление подключением и сопряжением в AirPods 4. Об этом пишет MacRumors.



Во всех актуальных моделях AirPods есть одна специальная кнопка сопряжения. Удерживая её, можно перевести наушники в режим обнаружения другими устройствами и подключить к новому смартфону, планшету или компьютеру. Начиная с AirPods 4 этот механизм больше не работает.







Согласно источнику, AirPods 4 полностью лишены каких-либо кнопок на кейсе. Вместо этого появилась сенсорная емкостная зона на передней части кейса наушников. Чтобы перевести аксессуар в режим поиска и сопряжения, нужно открыть кейс и дважды нажать на сенсорную область. Нажатие и удержание этой зоны кейса активирует режим сброса настроек наушников.



Также источник отмечает, что светодиод состояния теперь скрыт под пластиком. Когда он неактивен, найти его на кейсе невозможно, а в случае активации диод светится прямо из-под белого пластика.